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ИА "Метеоновости" / 13:22 Суббота, 10 февраля
В Москве, на периферии антициклона, сохраняется пасмурная погода без осадков. Атмосферное давление в городе около 753 мм рт. ст., относительная влажность 75 %. Ветер слабый. Температура воздуха на главной станции ВДНХ -6,9 градуса. Максимальная температура, -6,8 - на Балчуге, чуть прохладнее, -7,1 градуса - на станции МГУ. / meteonovosti.ru /
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