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Рекорды погоды на Чукотке



ИА "Метеоновости" / 11:47 Суббота, 10 февраля



Чукотский полуостров оказался в зоне действия южного циклона, который поставлял очень теплый воздух. Положительная аномалия температуры на Чукотке достигала 20 градусов. И снова были перекрыты многолетние температурные максимумы. На острое Врангеля 9 февраля термометры показали -4,3 градуса, что почти на 2 градуса выше показателя, зафиксированного в 1982 году. А в Анадыре воздух прогрелся до +0,5 градуса. 11 лет назад, в 2007 году, максимальная температура составила -0,5 градуса. Но циклон принес на Чукотку не только резкое повышение температуры, но и метели. В ночь на 10 февраля ветер в Анадыре усиливался до штормовых значений, 29 м/с, отмечалась продолжительная метель.



11 февраля циклонический вихрь начнет терять силы, но атмосферные фронты еще будут напоминать о себе. На полуострове пройдет снег, ветер в порывах усилится до 13-18 м/с, днем -8..-13, на западе до -28, в восточных районах 0..-5. Вполне возможно, череда рекордов на Чукотке продолжится. / meteonovosti.ru /



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