Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
10 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорды погоды на Чукотке

ИА "Метеоновости" / 11:47 Суббота, 10 февраля

  Чукотский полуостров оказался в зоне действия южного циклона, который поставлял очень теплый воздух. Положительная аномалия температуры на Чукотке достигала 20 градусов. И снова были перекрыты многолетние температурные максимумы. На острое Врангеля 9 февраля термометры показали -4,3 градуса, что почти на 2 градуса выше показателя, зафиксированного в 1982 году. А в Анадыре воздух прогрелся до +0,5 градуса. 11 лет назад, в 2007 году, максимальная температура составила -0,5 градуса. Но циклон принес на Чукотку не только резкое повышение температуры, но и метели. В ночь на 10 февраля ветер в Анадыре усиливался до штормовых значений, 29 м/с, отмечалась продолжительная метель.

11 февраля циклонический вихрь начнет терять силы, но атмосферные фронты еще будут напоминать о себе. На полуострове пройдет снег, ветер в порывах усилится до 13-18 м/с, днем -8..-13, на западе до -28, в восточных районах 0..-5. Вполне возможно, череда рекордов на Чукотке продолжится. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-6
Вс.
11 фев.
-4
Пн.
12 фев.
-6
Вт.
13 фев.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Гаруя		 -41
Верхоянск

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Богра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100