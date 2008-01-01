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Новости погоды
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ИА "Метеоновости" / 10:37 Суббота, 10 февраля
Погодные условия в столице определяет западная периферия антициклона. Небо затянуто плотными облаками. Осадков нет. Температура воздуха на главной станции ВДНХ -7 градусов. На юго-западе Москвы прохладнее, -7,4, на Балчуге температура выше, -6,6. Ветер слабый, лишь в Шереметьево порывы достигают 13 м/с. Относительная влажность воздуха около 80 %, атмосферное давление немного выше нормы, 753 мм рт. ст. Высота снега на основной метеостанции 48 см. / meteonovosti.ru /
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