Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
10 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:37 Суббота, 10 февраля

  Погодные условия в столице определяет западная периферия антициклона. Небо затянуто плотными облаками. Осадков нет. Температура воздуха на главной станции ВДНХ -7 градусов. На юго-западе Москвы прохладнее, -7,4, на Балчуге температура выше, -6,6. Ветер слабый, лишь в Шереметьево порывы достигают 13 м/с. Относительная влажность воздуха около 80 %, атмосферное давление немного выше нормы, 753 мм рт. ст. Высота снега на основной метеостанции 48 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-6
Вс.
11 фев.
-4
Пн.
12 фев.
-6
Вт.
13 фев.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Гаруя		 -41
Верхоянск

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Богра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100