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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:28 Суббота, 10 февраля

  Заканчивается первая декада февраля, и уже с первых чисел завершающий зиму месяц показал свою неустойчивость. Повышение температуры до оттепелей сменилось умеренными морозами. Но удержались они недолго. Уже к завершению первой декады вновь потеплело. Сегодня морозы ожидаются совсем небольшие, от -3 до -5 градусов, что почти на 3 градуса выше средних многолетних значений.

Но бывали в эти дни морозы и покруче. Так в далеком 1895 году под утро похолодало до -32.3 градусов, что стало рекордом суточного минимума, непревзойденным до сего дня.

А самым теплым сегодняшний день остается в 1879 году, максимальная температура составила +4.6 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного максимума.

Сильными осадками отличился этот день и в 1988 год, на Московскую землю выпало 12 мм в виде снега. / meteonovosti.ru /
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