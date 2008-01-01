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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:20 Суббота, 10 февраля



Предстоящим днем синоптическая ситуация в Московском регионе практически не изменится. Сохранится облачная погода, местами с небольшим снегом. Максимальная температура воздуха в Москве составит -5..-3 градуса, по области -7..-2. Средняя суточная температура по-прежнему окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. Атмосферное давление изменится мало, и фон его останется высоким. На крышах зданий - сосульки, будьте внимательны и осторожны!



Из-за повышенного фона атмосферного давления ухудшение самочувствия возможно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неустойчивыми сосудистыми реакциями, склонных к гипотонии и гипертонии. Этой группе людей следует следить за артериальным давлением и во время принимать рекомендованные врачом лекарства, совершать прогулки на свежем воздухе.



Еще одним неблагоприятным фактором будет возмущенный геомагнитный фон. Хуже всего придется метеочувствительным людям с патологиями сердечно-сосудистой системы: перенесшим инфаркт, инсульт, страдающим ишемической болезнью сердца, гипертонией и гипотонией, вегето-сосудистой дистонией, мигренями, нарушениями ритма сердца. Даже вполне здоровые люди в этот день могут испытывать недомогание, снижение работоспособности. Желательно снизить физические и умственные нагрузки, принять рекомендованные лечащим доктором препараты. / meteonovosti.ru /



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