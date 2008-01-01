Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
10 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:20 Суббота, 10 февраля

  Предстоящим днем синоптическая ситуация в Московском регионе практически не изменится. Сохранится облачная погода, местами с небольшим снегом. Максимальная температура воздуха в Москве составит -5..-3 градуса, по области -7..-2. Средняя суточная температура по-прежнему окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. Атмосферное давление изменится мало, и фон его останется высоким. На крышах зданий - сосульки, будьте внимательны и осторожны!

Из-за повышенного фона атмосферного давления ухудшение самочувствия возможно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неустойчивыми сосудистыми реакциями, склонных к гипотонии и гипертонии. Этой группе людей следует следить за артериальным давлением и во время принимать рекомендованные врачом лекарства, совершать прогулки на свежем воздухе.

Еще одним неблагоприятным фактором будет возмущенный геомагнитный фон. Хуже всего придется метеочувствительным людям с патологиями сердечно-сосудистой системы: перенесшим инфаркт, инсульт, страдающим ишемической болезнью сердца, гипертонией и гипотонией, вегето-сосудистой дистонией, мигренями, нарушениями ритма сердца. Даже вполне здоровые люди в этот день могут испытывать недомогание, снижение работоспособности. Желательно снизить физические и умственные нагрузки, принять рекомендованные лечащим доктором препараты. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-6
Сб.
10 фев.
-5
Вс.
11 фев.
-3
Пн.
12 фев.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Гриффит		 -39
Карам

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Райчур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100