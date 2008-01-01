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Январь в Москве вошел в число теплых январей



ИА "Метеоновости" / 13:27 Пятница, 9 февраля



Прошедший январь в Москве и Московской области еще с первых дней был мало похож на зимний месяц. Снежный покров отсутствовал, а при положительной среднесуточной температуре воздуха, она была на 9-10 градусов выше нормы, моросил осенний дождь. До отрицательных значений температура понизилась лишь к концу первой декады, но все равно оставалась выше нормы, уже на 2-5 градусов. За весь месяц лишь один раз температура приблизилась к норме, во все остальные дни превышала ее. И в итоге средняя температура января стала -4.3 градусов, что при норме -9.3 градусов на 5 градусов выше ее.



За весь ряд инструментальных наблюдений, проводимых над погодой с 1879 года, лишь в 15 годах, средняя температура января была -4.3 градуса и выше. Самым теплым остается январь 2007 года, в котором средняя за месяц температура оказалась -1.7 градусов. / meteonovosti.ru /



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