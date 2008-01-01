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Новости погоды

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Температурные рекорды России

ИА "Метеоновости" / 12:17 Пятница, 9 февраля

  Как указывалось выше, самые большие по величине температурные аномалии наблюдались в прошедшие сутки в арктических районах России. Превышение над нормой составляло 20 градусов. При этом не обошлось без рекордов. Они были установлены на арктических островах.

На острове Хейса, входящего в состав российского архипелага Земля Франца Иосифа, максимальная температура составила -2.5 и предыдущий рекорд в -2.8 остался в 2017 году. На острове Визе, расположенном в северной части Карского моря, днем было -1.9, что также стало суточным рекордом, оставив позади рекорд 2017 года со значением -1.9 градусов. И, наконец, на острове Диксон, расположенном в северо-восточной части Енисейского залива Карского моря, температура повысилась до -1.7, что выше предыдущего рекорда на 5.6 градусов, установленного в 1953 году. / meteonovosti.ru /
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