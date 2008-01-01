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Самые большие температурные аномалии России



ИА "Метеоновости" / 12:09 Пятница, 9 февраля



В северных районах Сибири в текущем зимнем сезоне преобладает аномально теплая погода. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе в январе средняя месячная температура воздуха оказалась выше многолетних значений более, чем на 9 градусов. Теплую эстафету принял и февраль. За прошедшие сутки на севере Западной Сибири превышение над нормой составило 8-12 градусов, а на севере Восточной Сибири среднесуточная температура оказалась выше нормальных значений на 20! градусов. И это самые большие по величине аномалии на территории России.



В низовье Оби и Енисея минувшим днем преобладающая температура была от -5 до -10 градусов.



В ближайшие выходные дни вся территория Сибири останется в относительно теплом воздухе. А очаг аномально теплой погоды по-прежнему сформируется над северной половиной территории. / meteonovosti.ru /



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