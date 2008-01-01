Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
9 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самые большие температурные аномалии России

ИА "Метеоновости" / 12:09 Пятница, 9 февраля

  В северных районах Сибири в текущем зимнем сезоне преобладает аномально теплая погода. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе в январе средняя месячная температура воздуха оказалась выше многолетних значений более, чем на 9 градусов. Теплую эстафету принял и февраль. За прошедшие сутки на севере Западной Сибири превышение над нормой составило 8-12 градусов, а на севере Восточной Сибири среднесуточная температура оказалась выше нормальных значений на 20! градусов. И это самые большие по величине аномалии на территории России.

В низовье Оби и Енисея минувшим днем преобладающая температура была от -5 до -10 градусов.

В ближайшие выходные дни вся территория Сибири останется в относительно теплом воздухе. А очаг аномально теплой погоды по-прежнему сформируется над северной половиной территории. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-6
Сб.
10 фев.
-5
Вс.
11 фев.
-3
Пн.
12 фев.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Гаруя		 -40
Ытык-Кюель

некомфортное место: Угольные Копи
комфортное место: Джейкобабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100