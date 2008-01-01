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Южные циклоны атакуют юг Европейской России



ИА "Метеоновости" / 10:44 Пятница, 9 февраля







Центральный месяц зимы на Северном Кавказе оказался обильным на осадки. На большей части территории их выпало гораздо больше нормы, а местами в республиках Северного Кавказа январская норма оказалась перевыполненной в 2.5 раза. И лишь в Краснодарском крае, особенно на черноморском побережье, осадки оказались в дефиците.



Погода в феврале переняла эстафету своего предшественника, редкий день февраля обходится без осадков. Так, в Ростовской областью за минувшие 8 дней уже выпало больше половины месячной суммы осадков. А в Краснодарском крае за это время при норме в 50 мм набралось лишь 6 мм.



В ближайшие дни существенно пополнить февральскую копилку осадков намерен очередной южный циклон. Поднимаясь с Балкан, он сильными осадками прошелся по Молдавии и сегодня остановится над столицей страны. Местами его визит "обошелся" в 30 мм, преимущественно в виде дождя. В предгорьях наблюдалась налипание мокрого снега до 35 мм.



В субботу центр циклона приблизится к столице Украины, а атмосферные фронты, с ним с вязанные, накроют ненастной зоной южные районы России. 9 февраля ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в Ставропольском крае - сильные осадки и гололедно-изморозевые явления. В горах Краснодарского края, Адыгеи и республик Северного Кавказа - лавиноопасно. И повсеместно - ветреная погода, местами порывы могут достигать 20 м/с.



В то время, как один южный циклон будет заполняться над Украиной, в Средиземном море начинает закручиваться очередной вихрь. В субботу его центр приблизится к югу Балканского полуострова. А в воскресенье центр его окажется над севером Турции, а его теплый фронт принесет очередную порцию ненастной погоды на Европейский юг. На большей части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ожидаются сильные осадки, в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края в виде дождя, усиление ветра до 20 м/с, в районе Новороссийская до 23 м/с, сохранятся гололедно-изморозевые явления. / meteonovosti.ru /



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