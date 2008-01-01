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На полюсе холода - аномально тепло



ИА "Метеоновости" / 10:08 Пятница, 9 февраля



По официальным данным Оймякон является не только российским полюсом холода, но и самым холодным местом Северного полушария. Средняя температура февраля составляет -42 градуса. Но в текущем феврале именно над самыми холодными районами Якутии - восточными - сформировался очаг аномально теплой погоды. За прошедшие сутки среднесуточная температура здесь превысила норму на 12 градусов. И под утро в пятницу в восточных районах Якутии морозы были слабее, чем на западе Республики.



В Оймяконе температура понизилась до -40 градусов, а расположенном на той же широте, но на западе Якутии, в поселке Килеер - -45 градусов.



Но самыми суровыми морозы были на крайнем юго-востоке Якутии, на границе с Амурской областью. В поселке Токо под утро морозы окрепли до -49 градусов и это самая низкая температура на территории России. / meteonovosti.ru /



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