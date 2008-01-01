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Новости погоды
Ветреная погода на востоке страны
ИА "Метеоновости" / 09:58 Пятница, 9 февраля
В минувшие сутки восточные районы России оставались в зоне влияния активного циклонического вихря. Его центр кружил вблизи восточного побережья Камчатки и, таким образом, прибрежная часть Дальневосточного округа находилась в тыловой части циклона. Существенных осадков циклон не принес, а вот ветра повсеместно отмечались сильные. На юге Камчатского края порывы достигали 22 м/с, в Магаданской области 21 м/с, на Курильских островах 24 м/с. В Чукотском автономном округе при ветре штормовой силы (31 м/с) отмечалась метель.
В ближайшие сутки циклон будет подниматься к северу вдоль восточного побережья Камчатского края и постепенно заполняться. Самая неблагоприятная погода ожидается на востоке Чукотского а.о.: снег, на побережье усиление ветра до 33 м/с. На остальной территории станет спокойнее. / meteonovosti.ru /
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