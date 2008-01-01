Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
9 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ветреная погода на востоке страны

ИА "Метеоновости" / 09:58 Пятница, 9 февраля

  В минувшие сутки восточные районы России оставались в зоне влияния активного циклонического вихря. Его центр кружил вблизи восточного побережья Камчатки и, таким образом, прибрежная часть Дальневосточного округа находилась в тыловой части циклона. Существенных осадков циклон не принес, а вот ветра повсеместно отмечались сильные. На юге Камчатского края порывы достигали 22 м/с, в Магаданской области 21 м/с, на Курильских островах 24 м/с. В Чукотском автономном округе при ветре штормовой силы (31 м/с) отмечалась метель.

В ближайшие сутки циклон будет подниматься к северу вдоль восточного побережья Камчатского края и постепенно заполняться. Самая неблагоприятная погода ожидается на востоке Чукотского а.о.: снег, на побережье усиление ветра до 33 м/с. На остальной территории станет спокойнее. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-6
Сб.
10 фев.
-5
Вс.
11 фев.
-3
Пн.
12 фев.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Гаруя		 -40
Ытык-Кюель

некомфортное место: Угольные Копи
комфортное место: Джейкобабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100