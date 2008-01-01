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США обязаны снегом циклону



ИА "Метеоновости" / 09:43 Пятница, 9 февраля



Над северо-восточным побережьем США активный циклон, из-за него в Вашингтоне осадки, за сутки 7 февраля выпало более 12 мм осадков, с начала месяца 42,3 мм, что составляет 64% от нормы. В Нью-Йорке, где из-за непогоды отмечался транспортный коллапс, только за последние сутки выпало более 20 мм, по сумме с начала февраля почти 52 мм, что составляет 66% от месячной нормы. Обострение атмосферного фронта, принесшего осадки, произошло под тыловой частью высотного циклона, который оккупировал всю северную половину материка. / meteonovosti.ru /



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