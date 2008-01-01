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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:39 Пятница, 9 февраля

  Предстоящим днем Московский регион будет находиться в тёплом секторе циклона.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 9 февраля сохранится довольно значительная облачность, из которой местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -5..-3 градуса, по области -7..-2. Средняя суточная температура окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 85%. Атмосферное давление будет падать, однако фон его останется высоким. На крышах зданий - сосульки, будьте внимательны и осторожны!

Для большинства жителей региона такая погода, с оптимальным содержанием кислорода в воздухе не должна вызывать заметных метеопатических реакций. Желательно использовать ее для прогулок на свежем воздухе, для зимних видов спорта. Однако, падение атмосферного давления и его повышенный фон могут отрицательно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми недугами, в том числе с нарушениями сердечного ритма, гипертонией, у страдающих нейроциркуляторной астенией, нарушением мозгового кровообращения, перенесших инфаркт или инсульт. У этой группы людей высока вероятность появления симптомов недомогания: скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца, приступы стенокардии. Специалисты рекомендуют быть более внимательными к своему самочувствию, вовремя принимать назначенные лечащим врачом лекарства.

Геомагнитная обстановка 9 февраля преимущественно спокойная. / meteonovosti.ru /
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