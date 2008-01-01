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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 8 февраля



В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -6..-7 градусов, Северном -6..-7 градусов, Северо-восточном -7..-8 градусов, Восточном -7..-8 градусов, Юго-восточном -7..-8 градусов, Южном -6..-8 градусов, Юго-западном -7..-8 градусов, Западном -6..-8 градусов, Северо-западном -6..-7 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -7 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -7..-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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