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В Париже снег продолжается



ИА "Метеоновости" / 14:00 Четверг, 8 февраля



Последний снегопад, начавшийся в Париже 6 февраля, продолжается, но уже не такой интенсивный, как накануне. До 8 мм осадков в жидком эквиваленте выпало в Париже за 7 февраля, по сумме с начала месяца уже 21 мм, что составляет 45%. Высота снежного покрова сразу после снегопада в Париже достигала 12 см, в течение последних суток снег уплотнился и утром 8 февраля его высота 10 см.



Кроме осадков этот циклон принес во Францию и аномальный холод, средняя температура воздуха ниже нормы на 5 градусов, максимальная впервые за февраль была отрицательной: -0,5 градуса. Со снегом и температурой около 0 градусов ожидается погода в пятницу. / meteonovosti.ru /



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