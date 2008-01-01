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Тепло от Туапсе до Псоу



ИА "Метеоновости" / 13:20 Четверг, 8 февраля



Российские субтропики и зимой частенько радуют теплом. На побережье Краснодарского края максимальная температура 7 февраля была +13..+15 градусов. До 14..15 градусов и текущим днем, к полудню уже +15 градусов и в Сочи и Туапсе. Тепло на побережье черноморском побережье Краснодарского края обеспечивает Кавказский хребет, он прикрывает курортный регион от вторжения холодных масс с востока.



При такой высокой температуре в Сочи уже распустились кусты мимозы. Прогулки при отсутствии осадков, слабом ветре и комфортной температуре и зимний отдых на курортах Краснодарского края очень приятен, особенно полезны прогулки вдоль взморья. Температура воды +12 градусов. / meteonovosti.ru /



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