Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:47 Четверг, 8 февраля
В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -9..-10 градусов, Северном -8..-9 градусов, Северо-восточном -9..-10 градусов, Восточном -10..-11 градусов, Юго-восточном -9..-10 градусов, Южном -9..-10 градусов, Юго-западном -9..-10 градусов, Западном -8..-9 градусов, Северо-западном -8..-9 градусов.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -8 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -9..-10 градусов. / meteonovosti.ru /