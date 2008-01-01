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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:47 Четверг, 8 февраля

  В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -9..-10 градусов, Северном -8..-9 градусов, Северо-восточном -9..-10 градусов, Восточном -10..-11 градусов, Юго-восточном -9..-10 градусов, Южном -9..-10 градусов, Юго-западном -9..-10 градусов, Западном -8..-9 градусов, Северо-западном -8..-9 градусов.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -8 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -9..-10 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
-7
Пт.
9 фев.
-2
Сб.
10 фев.
-4
Вс.
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-4
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+42
Сарх		 -43
Кюсюр

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Исхурди

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