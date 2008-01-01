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Олимпиада начнется сибирским морозом



ИА "Метеоновости" / 12:39 Четверг, 8 февраля



Аномальные морозы стоят с начала февраля на полуострове Корея. Отрицательные аномалии в последние три дня, с 5 по 7 февраля, составляют 8-9 градусов. Такая низкая температура здесь не редкость. Даже в Сеуле, где под конец первой декады в 2015 году температура понижалась до рекордных -12..-15 градусов. Место проведения зимней Олимпиады еще более склонно к морозам, так как Пхенчан расположен на высоте 600 метров над уровнем моря, в то время как Сеул на высоте менее 100 метров.



Аномальные морозы поставляет в эти широты Сибирь. Причем воздух поступает из заполярных районов Сибири. Северный поток приносит холод на Монголию и западный Китай, а затем, так и не успев прогреться, он приходит на полуостров Корея.



/ meteonovosti.ru /



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