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В выходные в Москве неболшой снег и легкий морозец



ИА "Метеоновости" / 12:08 Четверг, 8 февраля



погода будет вполне комфортной, в городе она позволит продолжить уборку снега, а за городом - полюбоваться красотами нынешней зимы.



В выходные дни столичный регион останется в области повышенного атмосферного давления, на периферии Сибирского антициклона. С юго-востока подтянется малоактивный атмосферный фронт, который будет в основном выражен в облачности. Время от времени местами станет приниматься небольшой снег, но он не создаст проблем жителям столицы.



Облачность убережет воздух от сильного выхолаживания: мороз будет умеренным: минимальная температура в Москве -6..-9 градусов, по области не ниже -12, днем в Москве -3..-6, в Подмосковье -2..-9 градусов. Это выше нормы градуса на 3. Ветер умеренный. При таких условиях кислорода в воздухе будет много, что сделает прогулки на свежем воздухе особенно полезными.



Снега в парках столицы и в полях Подмосковья много, до полуметра. Можно смело вставать на лыжи!



Дачникам, способным добраться до своих участков, найдется работа по сбрасыванию снежных шапок с крыш домов и теплиц. Но делать это нужно осторожно! / meteonovosti.ru /



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