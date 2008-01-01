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Оттепели на востоке Чукотки



ИА "Метеоновости" / 10:47 Четверг, 8 февраля



Температура воздуха на прибрежных станциях в восточных районах Чукотки повысилась до положительной, в Уэлене до +1, в Анадыре -1 градус, в Уэлене температура не опускалась в прошедшие сутки ниже -6 градусов, в Анадыре ниже -12. Тепло принес беринговоморский циклон, который и ближайшие два-три дня будет диктовать условия погоды на северо-востоке России. Кроме высокой температуры в набор погодных явлений этого циклона входит и порывистый ветер, на побережье накануне он усиливался до 19-21 м/с.



Ветреной со снегом будет погода до конца недели, порывы ветра до 22-27 м/с, температура в восточных районах -3..+2 градуса, на остальной территории -7..-12, на западе местами до -30 градусов. / meteonovosti.ru /



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