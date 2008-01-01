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Новости погоды

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Первый раз -25 градусов в Подмосковье за зиму

ИА "Метеоновости" / 10:33 Четверг, 8 февраля

  За всю текущую зиму температура еще ни разу не опускалась до -25 градусов. Но прошедшая ночь, (с 7 на 8 февраля) исправила эту ситуацию. До -25,6 градусов понизилась температура на станции Черусти, которая находится на востоке Московской области. На этой же станции прошедшим днем, 7 февраля, была отмечена и самая высокая температура Подмосковья: -5,6 градуса. Таким образом, суточный ход (перепад температуры ото дня к ночи) составил ровно 20 градусов. А большой суточный ход был вызван незначительным количеством облачности в дневные часы и полным их отсутствием в ночные часы. Условия погоды в столичной области формировались западной периферией антициклона, Черусти ближе всего из подмосковных станций к центру антициклона. / meteonovosti.ru /
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