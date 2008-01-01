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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:39 Четверг, 8 февраля

  Последний месяц зимы щедр на погодные сюрпризы. И нередко удивляет жителей столицы. То лютыми морозами, то оттепелями, а иной раз сильными снегопадами и метелями. Метели при сильном порывистом ветре наблюдались 8 февраля в Москве в 1966 и в 1977 годах, а в 1984 году ветер усиливался до 15 м/с. Что касается сильных морозов и оттепелей, то бывало и такое. В далеком 1929 году воздух под утро остыл до -33,8 градуса, а через 60 лет, в 1989 году, была оттепель, воздух прогрелся до +6 градусов. Высота снега, согласно климатической норме, составляет 36 см. В этом году снега больше, 52 см по данным главной станции ВДНХ. Недавние московские снегопады стали рекордными для всего месяца, а для 8 февраля рекорд был отечен в 2001 году, когда прошел сильный снег, выпало до 14 мм осадков в пересчете на воду. И сугробы после такого снегопада увеличиваются на 13-15 см. Но абсолютный максимум месяца по осадкам принадлежит первым числам нынешнего года.

В прошлом, 2017 году, температура воздуха была гораздо ниже нормы, ночью воздух выхолаживался до -21,2 градуса, днем также было морозно, -11,7. Прошел снег. Высота снежного покрова была несколько ниже положенной, 31 см.

Сегодня, 8 февраля, при переменной облачности пройдет слабый снег, температура воздуха -5..-7 градусов. Что немного ниже климатической нормы. Но удивляться не стоит, поскольку погода очень редко соответствует календарю. / meteonovosti.ru /
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