

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:38 Четверг, 8 февраля



Предстоящим днём столичный регион будет находиться на западной периферии антициклона. Ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -7..-5, по области -9..-4 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление во второй половине дня составит 761 мм рт. ст., что выше нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и области сохранится повышенное атмосферное давление. В сочетании с умеренными морозами поддерживается спастический тип погоды. Она неблагоприятна для метеочувствительных людей с различными сосудистыми нарушениями, особенно для гипотоников, гипертоников, лиц, страдающих нейроциркуляторной астенией, нарушением мозгового кровообращения, перенесших инфаркт или инсульт. У этой группы людей высока вероятность появления симптомов недомогания: скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца, приступы стенокардии. Специалисты рекомендуют быть более внимательными к своему самочувствию, вовремя принимать назначенные лечащим врачом лекарства.



При таких погодных условиях в группе риска также лица с бронхиальной астмой, хроническим бронхитом. У них могут усилиться приступы бронхоспазма, особенно при контрастной смене температуры (например, при выходе из теплого помещения на мороз). А вот для большинства здоровых людей такие условия благоприятны, потому что содержание кислорода в воздухе оптимальное.



8 февраля геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



