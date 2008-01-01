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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:38 Четверг, 8 февраля
Предстоящим днём столичный регион будет находиться на западной периферии антициклона. Ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -7..-5, по области -9..-4 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление во второй половине дня составит 761 мм рт. ст., что выше нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.
В Москве и области сохранится повышенное атмосферное давление. В сочетании с умеренными морозами поддерживается спастический тип погоды. Она неблагоприятна для метеочувствительных людей с различными сосудистыми нарушениями, особенно для гипотоников, гипертоников, лиц, страдающих нейроциркуляторной астенией, нарушением мозгового кровообращения, перенесших инфаркт или инсульт. У этой группы людей высока вероятность появления симптомов недомогания: скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца, приступы стенокардии. Специалисты рекомендуют быть более внимательными к своему самочувствию, вовремя принимать назначенные лечащим врачом лекарства.
При таких погодных условиях в группе риска также лица с бронхиальной астмой, хроническим бронхитом. У них могут усилиться приступы бронхоспазма, особенно при контрастной смене температуры (например, при выходе из теплого помещения на мороз). А вот для большинства здоровых людей такие условия благоприятны, потому что содержание кислорода в воздухе оптимальное.
8 февраля геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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