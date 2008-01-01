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Сильные дожди ожидаются в Крыму



ИА "Метеоновости" / 15:59 Среда, 7 февраля



Завтра, 8 февраля, Крым окажется во власти средиземноморского циклона, который уже успел испортить погоду в Европе. На полуострове пройдут дожди, местами сильные, в отдельных пунктах сгустится туман. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами усиливаясь до 17 м/с. Температура воздуха повысится до 8..13 градусов, в горах термометры покажут +1..+6, но из-за порывистого ветра и дождя будет казаться, что температура гораздо ниже. / meteonovosti.ru /



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