Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
7 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди ожидаются в Крыму

ИА "Метеоновости" / 15:59 Среда, 7 февраля

  Завтра, 8 февраля, Крым окажется во власти средиземноморского циклона, который уже успел испортить погоду в Европе. На полуострове пройдут дожди, местами сильные, в отдельных пунктах сгустится туман. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами усиливаясь до 17 м/с. Температура воздуха повысится до 8..13 градусов, в горах термометры покажут +1..+6, но из-за порывистого ветра и дождя будет казаться, что температура гораздо ниже. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-7
Чт.
8 фев.
-7
Пт.
9 фев.
-1
Сб.
10 фев.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Джуба		 -50
Екючю

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Сурин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100