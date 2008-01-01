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Непогода бушевала на севере Сибири



ИА "Метеоновости" / 15:37 Среда, 7 февраля



Северные районы Сибири оказались на пути следования очередного циклона. И циклон этот был весьма активным. Сильные снегопады наблюдались на Ямале. В ночь на 7 февраля на полуострове выпало до 13 мм осадков, а снежный покров после такого снегопада обычно увеличивается на 12-14 см. При порывистом ветре поднимались метели, а ветер достигал в порывах 25 м/с.



8 февраля атмосферное давление на полуострове начнет расти, при переменной облачности местами пройдет небольшой снег, ночью при порывистом ветре разыграется метель, но ветер не будет таким сильным, как накануне, его порывы не превысят 16 м/с. Температура воздуха в дневные часы -15..-20 градусов, местами до -10. / meteonovosti.ru /



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