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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 7 февраля



Погоду в Москве и области будет определять западная периферия антициклона. При облачности с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха в Москве -9..-11 градусов, по области -8.. -13. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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