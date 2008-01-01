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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 7 февраля
Погоду в Москве и области будет определять западная периферия антициклона. При облачности с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха в Москве -9..-11 градусов, по области -8.. -13. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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