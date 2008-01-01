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Новости погоды

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В заполярье температура бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 15:15 Среда, 7 февраля

  Положительная аномалия температуры наблюдается за полярным кругом. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные значения на 10-12, а в некоторых районах и на 14 градусов. И снова были перекрыты абсолютные максимумы температуры. Который день подряд обновляются рекорды на острове Визе. 6 февраля термометры показали -1,7 градуса. В прошлом году здесь было -2,6 градуса, это значение тоже стало рекордным. На острове Хейса термометры показали -0,5 градуса, а предыдущий рекорд, -1,1 градуса, был зафиксирован в 2005 году.

Теплый воздух поступал сюда в теплых секторах циклонов, идущих чередой вдоль побережья. А в ближайшие дни температура воздуха начнет понижаться, атмосферное давление подрастет. На севере Таймыра и в островной части термометры покажут -7..-12 градусов, пройдет снег от небольшого до умеренного, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. А на севере ЕТР температура будет повышаться, вероятно, не за горами очередной температурный рекорд. / meteonovosti.ru /
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