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Сильные снегопады обрушились на Камчатку



ИА "Метеоновости" / 14:31 Среда, 7 февраля



Небольшой волновой циклон, круживший над югом Камчатки, принес на полуостров сильные снегопады. Снег начался 6 февраля и продолжался до утра 7 февраля. За ночь выпало до 16 мм осадков, после такого снегопада сугробы обычно вырастают на 15-17 см. Температура воздуха была выше климатической нормы на 8-10 градусов. Ночью 0..-5, днем +3..-2 градуса.



8 февраля циклонический вихрь покинет Камчатку. На юге полуострова ожидается небольшой снег, на восточном побережье местами умеренный снег, ночью термометры покажут 0..-5 градусов, при прояснениях -10..-15, днем +3..-2, при облачности до -7. В северной половине Камчатки местами небольшой снег, -2.-7, при прояснениях -12..-17, днем +2..-3, при облачности -8..-13. / meteonovosti.ru /



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