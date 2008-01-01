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Средиземноморский циклон - виновник непогоды в Европе



ИА "Метеоновости" / 13:21 Среда, 7 февраля



сильный ветер. А к концу недели непогода охватит и юг Украины.



5 февраля сильные осадки прошли в Испании, в горах со снегом. 6 февраля во Франции ветер усиливался до 27 м/с. Больше всего неприятностей циклон доставил Италии и средиземноморским островам. Во вторник на Корсике выпало 54 мм осадков в виде дождя, что составляет более 70% от месячной нормы, а ветер в порывах достигал 27 м/с. На Сицилии тоже прошли ливневые дожди, до 44 мм. И на Апеннинском полуострове шли проливные дожди. В отдельных районах Италии отмечались даже грозы.



Циклонический вихрь продолжает двигаться на восток, 8 февраля в его власти окажутся страны Балканского полуострова, Украина и Белоруссия. Ожидается резкое ухудшение погодных условий: пройдут осадки, усилится ветер. В Испании и во Франции температура воздуха заметно понизится, но существенных осадков и ветра не ожидается. Кратковременные дожди пройдут в Италии. На Балканах пройдет дождь, будет дуть порывистый ветер, но будет тепло. Потеплеет также на Украине, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице холоднее / meteonovosti.ru /



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