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На Таймыре метели не утихают



ИА "Метеоновости" / 12:14 Среда, 7 февраля



Непогода вновь бушует на Таймыре и на Ямале. Очередной североатлантический циклон пересекал север Сибири, на атмосферных фронтах прошел сильный снег, при порывистом ветре поднимались метели. 6 и ночью 7 февраля на юге Таймыра ветер в порывах достигал 22 м/с, на севере 26 м/с, а на островах - ураганных значений, 34 м/с.



8 февраля циклонический вихрь начнет заполняться, но без снегопадов и метелей не обойдется. На Таймыре пройдет снег, при порывистом ветре разыграется метель, ветер будет усиливаться до 22 м/с. / meteonovosti.ru /



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