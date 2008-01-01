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Новости погоды
Из летописи московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:26 Среда, 7 февраля
Февральская погода в Московском регионе продолжает удивлять москвичей зимними атрибутами: то снегом завалит, то дерзнет морозами. Сегодня в городе сохранится морозная погода, дневная температура ожидаться от -8 до -10 градусов, а ее среднесуточное значение предполагается на 3-4 градуса ниже нормы. Но подобными морозами москвичей не испугать. Ведь средний минимум для столицы составляет в феврале -9.8 градусов. А до абсолютного минимума февраля, который равен -38.2 градуса, дело не дойдет.
Самым холодным сегодняшний день был в далеком 1889 году, когда под утро столбики термометров понизилась до отметки -35.2 градуса. Холоднее 7 февраля больше ни разу не случалось.
Самым теплым сегодняшний день отмечался в 1989 году, дневная температура повысилась до +5.7 градусов.
Сильными осадками отметился сегодняшний день в 1995 году, за сутки выпало 9.5 мм, что составляет четверть от месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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