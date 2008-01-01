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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:39 Среда, 7 февраля

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться на западной периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -10..-8, по области -13..-8 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и во второй половине дня составит 761 мм рт. ст., что выше нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.

В Москве и области в среду повышенное атмосферное давление на фоне неустойчивого геомагнитного фона. Такая погода спастического типа неблагоприятна для метеочувствительных людей с различными сосудистыми нарушениями, особенно для гипотоников, гипертоников, лиц, страдающих нейроциркуляторной астенией, нарушением мозгового кровообращения, перенесших инфаркт или инсульт. У этой группы людей высока вероятность появления симптомов недомогания: скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца, приступы стенокардии. Специалисты рекомендуют быть более внимательными к своему самочувствию, вовремя принимать назначенные лечащим врачом лекарства. При таких погодных условиях в группе риска также лица с бронхиальной астмой, хроническим бронхитом. У них могут усилиться приступы бронхоспазма, особенно при контрастной смене температуры (например, при выходе с теплого помещения на мороз). А вот для большинства здоровых людей такие условия благоприятны, потому что высоко содержание кислорода в воздухе. / meteonovosti.ru /
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