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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:30 Вторник, 6 февраля
Погоду в Москве и области будет формировать тыловая часть циклона, который заполняется над Псковской областью. Атмосферное давление растет, в облаках становится больше просветов, местами сохранится слабый снег. Температура воздуха в Москве -12..-14 градусов, по области -11.. -16. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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