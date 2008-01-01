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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:30 Вторник, 6 февраля



Погоду в Москве и области будет формировать тыловая часть циклона, который заполняется над Псковской областью. Атмосферное давление растет, в облаках становится больше просветов, местами сохранится слабый снег. Температура воздуха в Москве -12..-14 градусов, по области -11.. -16. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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