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Новости погоды
Самые большие температурные аномалии - на полюсе холода
ИА "Метеоновости" / 13:11 Вторник, 6 февраля
По официальным данным Оймякон является не только российским полюсом холода, но и самым холодным местом Северного полушария. Средняя температура февраля составляет -42 градуса. Но в текущем феврале именно над самыми холодными районами Якутии - восточными - сформировался очаг аномально теплой погоды. За прошедшие сутки среднесуточная температура в Оймяконе превысила норму на 12-16 градусов. И под утро во вторник морозы в Оймяконе были такие же, как и в юго-западных районах Якутии.
Но самыми суровыми морозы были на крайнем юго-востоке Якутии, на границе с Амурской областью. В поселке Токо под утро морозы окрепли до -49 градусов и это самая низкая температура на территории России. / meteonovosti.ru /
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