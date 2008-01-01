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Новости погоды

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Самые большие температурные аномалии - на полюсе холода

ИА "Метеоновости" / 13:11 Вторник, 6 февраля

  По официальным данным Оймякон является не только российским полюсом холода, но и самым холодным местом Северного полушария. Средняя температура февраля составляет -42 градуса. Но в текущем феврале именно над самыми холодными районами Якутии - восточными - сформировался очаг аномально теплой погоды. За прошедшие сутки среднесуточная температура в Оймяконе превысила норму на 12-16 градусов. И под утро во вторник морозы в Оймяконе были такие же, как и в юго-западных районах Якутии.

Но самыми суровыми морозы были на крайнем юго-востоке Якутии, на границе с Амурской областью. В поселке Токо под утро морозы окрепли до -49 градусов и это самая низкая температура на территории России. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Джуба		 -48
Оймякон

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Исхурди

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