Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:26 Вторник, 6 февраля
В 12 часов в Москве переменная облачность, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -12..-13 градусов, Северном -11..-12 градусов, Северо-восточном -12 градусов, Восточном -12..-13 градусов, Юго-восточном -13..-15 градусов, Южном -12..-14 градусов, Юго-западном -12..-13 градусов, Западном -12..-13 градусов, Северо-западном -11..-13 градусов.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -11..-13 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -13..-14 градусов. / meteonovosti.ru /