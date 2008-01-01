Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
6 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Поволжье вновь ухудшение погоды

ИА "Метеоновости" / 12:08 Вторник, 6 февраля

  Снежный циклон, заполняясь, в ближайшие дни переберется в северо-западные области Европейской России и небольшой, а местами умеренный, снег пройдет уже в Карелии, Ленинградской и Новгородской областях. В центральных областях существенных осадков уже не ожидается. А Поволжье уже сегодня окажется под влиянием контрастного атмосферного фронта, который встанет причиной очередного ухудшения погоды. На севере округа в среду сильный снег, метель, снежные заносы, на дорогах накат и сильная гололедица. В Самарской, Саратовской и Оренбургской областях - сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, налипание мокрого снега. В Саратовской области ожидается сложное отложение.

Но уже в среду погода успокоится. Местами пройдет небольшой снег, и лишь на дорогах сохранятся снежные заносы и гололедица. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-11
Ср.
7 фев.
-10
Чт.
8 фев.
-9
Пт.
9 фев.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Джуба		 -48
Оймякон

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Исхурди

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100