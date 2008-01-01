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В Поволжье вновь ухудшение погоды



ИА "Метеоновости" / 12:08 Вторник, 6 февраля



Снежный циклон, заполняясь, в ближайшие дни переберется в северо-западные области Европейской России и небольшой, а местами умеренный, снег пройдет уже в Карелии, Ленинградской и Новгородской областях. В центральных областях существенных осадков уже не ожидается. А Поволжье уже сегодня окажется под влиянием контрастного атмосферного фронта, который встанет причиной очередного ухудшения погоды. На севере округа в среду сильный снег, метель, снежные заносы, на дорогах накат и сильная гололедица. В Самарской, Саратовской и Оренбургской областях - сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, налипание мокрого снега. В Саратовской области ожидается сложное отложение.



Но уже в среду погода успокоится. Местами пройдет небольшой снег, и лишь на дорогах сохранятся снежные заносы и гололедица. / meteonovosti.ru /



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