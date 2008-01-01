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Рекордные осадки не только в центре России



ИА "Метеоновости" / 11:54 Вторник, 6 февраля



Активный циклон, пришедший на Европейскую Россию с юго-запада, засыпал снегом не только столичный регион. В снежном плену оказались города, расположенные в верховье Волги. В некоторых из них суточное количество выпавшего снега стало рекордным. Так, в Костроме 4 февраля выпало 20 мм осадков, и предыдущий рекорд с количеством 13.5 мм остался в 1969 году. 5 февраля добавилось еще 9 мм осадков виде снега и вновь рекорд (предыдущий 7.7 мм удерживался с 1961 года). Рекордное количество осадков выпало 4 и 5 февраля в Нижнем Новгороде (12 и 21 мм соответственно). В Казани 5 февраля копилка осадков пополнилась на 29 мм, предыдущий рекорд в 9.8 мм удерживался с 1904 года.



Циклон охватил своим влиянием не только центральные и волжские города. Атмосферные фронты, с ним связанные протянулись вплоть до арктических морей. Рекордное количество осадков выпало в минувшие выходные дни в Котласе, что на юге Архангельской области (9 мм), а также в Нарьян-Маре (5.8 мм). / meteonovosti.ru /



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