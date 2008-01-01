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Ухудшение погоды на юго-востоке Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:03 Вторник, 6 февраля



сезону и территории: север региона оказался теплее юга, и осадков здесь выпадало не по сезону много.



В Красноярском крае распределение температуры было противоположным средним климатическим значениям: в северных районах среднесуточная температура воздуха превышала норму на 4-6 градусов, в южных было на 1-2 градуса холоднее обычного.



Не по сезону теплый воздух на север принес циклонический вихрь. В ближайшие дни он "нырнет" на юго-восток Красноярского края, что приведет к значительным переменам в погоде.



В центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве прохождение атмосферных фронтов, связанных с этим циклоном, будет повсеместно сопровождаться снегом, усилением ветра до 15-20 м/с, местами порывы достигнут 23 м/с, метелями. При этом морозы ослабеют. Среднесуточная температура ожидается на 4 градуса выше нормы.



Юго-восток Сибири в среду влияние циклона еще не коснется и в Иркутской области и Бурятии сохранится морозная погода без существенных осадков. Лишь в четверг он напомнит о своем приближении снегопадами, метелями и усилением ветра до 15-20 м/с, а в отдельных районах и до 23 м/с. Температурный фон существенно не изменится, днем ожидается от 11 до 16 мороза.



Но уже в пятницу Прибайкалье и Забайкалье окажутся в тыловой части циклона, и на юго-восток Сибири хлынет студеный воздух, что приведет к существенному усилению морозов. Ночью температура понизится до -23,-28, а местами ожидается и ниже 30 градусов, днем около -20 градусов. Прохождение холодных атмосферных фронтов будет сопровождаться снегом, от небольшого до умеренного, порывистым ветром, метелями. Все это усилит дискомфорт погоды в выходные дни! / meteonovosti.ru /



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