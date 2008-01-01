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Новости погоды

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Морозы в Москве крепчают

ИА "Метеоновости" / 10:27 Вторник, 6 февраля

  Февральская погода в столичном регионе продолжает демонстрировать капризный нрав. После рекордных снегопадов, случившихся в выходные дни, грянули крепкие морозы. В ночь на понедельник температура в Москве понизилась до -13 градусов (по данным метеостанции ВДНХ), а в ночь на вторник столбик термометра на опорной метеостанции города достиг отметку -16.3 градуса. Теплее было лишь в центре Москвы. Метеостанция Балчуг показала -14.2 градуса. На столичных окраинах морозы усилились до двадцатиградусных значений температуры (в Бутово было -20.7 градусов).

В Московской области самыми холодными оказались восточные районы. В Электростали под утро зафиксирована температура -23.9 градусов. В то же время в Серебряных Прудах, что на юго-востоке области, минимальная температура не дотянула даже до десятиградусной отметки, здесь было -9.9 градусов. / meteonovosti.ru /
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