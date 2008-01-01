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Новости погоды

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Сильные ветра на востоке страны

ИА "Метеоновости" / 10:14 Вторник, 6 февраля

  Циклонические вихри в текущем сезоне не оставляют в покое крайние восточные районы России. Так в центральном месяце зимы из-за частых визитов тихоокеанских циклонов в Камчатском крае выпало почти 200 мм осадков. Февраль подхватил ненастную эстафету. В минувшие сутки активный циклон, центр которого кружил над океанскими просторами, охватил своим влиянием и прибрежные районы Дальнего Востока. В Камчатском крае вновь шел сильный снег и мокрый снег, что пополнило месячную копилку осадков на 11 мм. Сильные ветра задували на Сахалине и в Приморье. На Сахалине порывы достигали 21 м/с, в Приморском крае - 28 м/с.

В ближайшие сутки центр циклона приблизится к югу Камчатского края. При температуре близкой к нулю сохранятся осадки в виде снега и мокрого снега, сопровождаемые порывистым ветром. Сильные ветра будут задувать на Сахалине и в Приморье, ожидаются порывы до 15-20 м/с.

При этом температура воздуха остается выше нормы. Ее среднесуточное значение на 2-4 градуса превышает норму. / meteonovosti.ru /
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