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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:53 Вторник, 6 февраля

  Зима в нынешнем году довольно непростая и в чем-то даже экстремальная. Второй месяц зимы порадовал жителей столицы пушистым снегом. И всего-то за первых несколько дней февраля месячная норма осадков была перевыполнена. Температура воздуха тоже преподносит сюрпризы: то мороз ударит, то вдруг оттепель наступит.

Сегодня, 6 февраля, ожидается резкий рост атмосферного давления. Снег если и пройдет, то небольшой, да и то не везде. В дневные часы термометры покажут -11..-13 градусов. Среднесуточная температура ниже климатической нормы, которая составляет -9,1 градуса. Но температура далеко не каждый год соответствует календарю. Так, в далеком 1929 году был установлении абсолютный минимум не только дня, но и месяца, воздух под утро остыл до -38,2 градуса. А в 2002 году было по-весеннему тепло, +7. Следует отметить и рекордное количество осадков. Так, высота снега в столице достигает 55 см, хотя по норме полагается 37 см. Больше снега, 57 см, было лишь в 1956 году, но тогда снег накапливался всю зиму, а тут внушительные сугробы выросли за несколько дней. В 1958 году в Москве прошел сильный снег, выпало до 10,4 мм осадков в пересчете на воду. Но и этот рекорд был перекрыт в первые дни февраля нынешнего года.

В прошлом, 2016 году, температура воздуха была ниже нормы на 5 градусов, ночью -15,6, днем -12,9 градуса. Погода малооблачная, без осадков. / meteonovosti.ru /
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