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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:11 Вторник, 6 февраля



Предстоящим днём столица и область останутся в тыловой части "снежного" циклона, который, смещаясь к Северо-Западному району, понемногу заполняется. С отходом циклона атмосферное давление в Москве и Подмосковье продолжит расти и в середине дня составит 757 мм рт ст., что выше нормальных значений. Максимальная температура воздуха в столице составит -13..-11, по области -15..-10. При облачной погоде с прояснениями, местами посыплет небольшой снег. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.



В столичном регионе на рост атмосферного давления ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возможные головные боли, боли в области сердца, мигрени. При первых признаках ухудшения самочувствия следует незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



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