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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:36 Понедельник, 5 февраля
Погоду в Москве и области будет формировать тыловая часть циклона. При преобладании облачной погоды местами станет приниматься небольшой снежок. Температура воздуха в Москве -12..-14 градусов, по области до -15. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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