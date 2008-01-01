

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:36 Понедельник, 5 февраля



Погоду в Москве и области будет формировать тыловая часть циклона. При преобладании облачной погоды местами станет приниматься небольшой снежок. Температура воздуха в Москве -12..-14 градусов, по области до -15. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



