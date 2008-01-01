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Новости погоды
Непогода в Испании
ИА "Метеоновости" / 14:14 Понедельник, 5 февраля
Сильные дожди прошли в ночь на 5 февраля в восточных и северо-восточных районах Испании. Количество выпавших осадков достигало 51 мм. Дождливая и ветреная погода в регионе была связана с небольшим циклоном, закрутившимся на волне в Средиземном море. В ближайшие дни циклонический вихрь продолжит движение в восточном направлении, ему на смену придет антициклон. Но и атмосферные фронты будут вносить в погоду коррективы. 6 февраля в Испании пройдут дожди, ветер будет усиливаться до 8-13 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с, температура воздуха ночью 0..+5, днем +5..+10 градусов. В дальнейшем пройдут небольшие дожди, ветер ослабеет, температура воздуха существенно не изменится и составит 0..+5 градусов в ночные часы и +6..+11 градусов днем. Такая температура воздуха ниже привычных значений на 3 градуса. / meteonovosti.ru /
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