Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
5 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Непогода в Испании

ИА "Метеоновости" / 14:14 Понедельник, 5 февраля

  Сильные дожди прошли в ночь на 5 февраля в восточных и северо-восточных районах Испании. Количество выпавших осадков достигало 51 мм. Дождливая и ветреная погода в регионе была связана с небольшим циклоном, закрутившимся на волне в Средиземном море. В ближайшие дни циклонический вихрь продолжит движение в восточном направлении, ему на смену придет антициклон. Но и атмосферные фронты будут вносить в погоду коррективы. 6 февраля в Испании пройдут дожди, ветер будет усиливаться до 8-13 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с, температура воздуха ночью 0..+5, днем +5..+10 градусов. В дальнейшем пройдут небольшие дожди, ветер ослабеет, температура воздуха существенно не изменится и составит 0..+5 градусов в ночные часы и +6..+11 градусов днем. Такая температура воздуха ниже привычных значений на 3 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-11
Вт.
6 фев.
-12
Ср.
7 фев.
-9
Чт.
8 фев.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Мунду		 -45
Жиганск

некомфортное место: Кесальтенанго
комфортное место: Пурния

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100