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Новости погоды

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Архангельскую область засыплет снегом

ИА "Метеоновости" / 13:54 Понедельник, 5 февраля

  Сильные снегопады, обрушившиеся на юг Архангельской области в ночь на 5 февраля, были связаны с атмосферным фронтом циклона, который хозяйничал в Центральном районе. И на достигнутом атмосферные фронты не успокоятся. Сильный снег будет идти на юге Архангельской области до конца дня 5 февраля и продолжится 6 февраля. 6 февраля атмосферное давление в Архангельской области начнет расти - влияние на погоду будет оказывать периферия сибирского антициклона, но и атмосферные фронты без дела сидеть не станут. В Архангельской области пройдет снег от небольшого до умеренного, в южных районах местами сильный снег, метель. Ветер в порывах достигнет 12-14 м/с, температура воздуха существенно не изменится: днем -7..-12, местами до -17, на юго-востоке -4..-9 градусов. / meteonovosti.ru /
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