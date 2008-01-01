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В Приволжском округе сильные осадки



ИА "Метеоновости" / 13:33 Понедельник, 5 февраля



Сильные осадки принесли атмосферные фронты в Приволжский округ. В ночь с 4 на 5 февраля в Кировской области, в Марий-Эл и в Удмуртии прошел сильный снегопад, выпало до 20 мм осадков. В Нижегородской области сильные осадки в виде снега и дождя, выпало до 28 мм осадков. В Пензенской и Саратовской областях прошли дожди, за неполные 12 часов выпало до 37 мм небесной влаги.



6 февраля региона окажется на периферии сибирского антициклона. Температура воздуха понизится, при облачной с прояснениями погоде пройдет небольшой снег. Ночью термометры покажут -6..-11, местами -13..-18 градусов, в Оренбургской области до -23, днем -4..-9, местами до -13 градусов. / meteonovosti.ru /



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