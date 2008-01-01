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В Норильске бушуют ветра



ИА "Метеоновости" / 13:10 Понедельник, 5 февраля



Сильный ветер обрушился на Норильск ночью 5 февраля. Регион находился на границе антициклона и циклона. Из-за резких контрастов давления ветер в порывах достигал 26 м/с. Следует отметить, что сильные ветры - не редкость для Норильска. Ведь этот город входит в пятерку самых ветреных городов. Именно здесь часто наблюдается так называемая "черная метель", когда ветер достигает ураганной силы.



6 февраля синоптическая ситуация существенно не изменится, при переменной облачности будет приниматься небольшой снег, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с, ночью до 25 м/с. Температура воздуха в течение суток -23..-28, местами -15..-20 градусов. А уже 7 и 8 февраля температура повысится, ветер ослабеет, а снега станет больше. / meteonovosti.ru /



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