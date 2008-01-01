Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:43 Понедельник, 5 февраля
В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -11..-12 градусов, Северном -11..-12 градусов, Северо-восточном -11..-12 градусов, Восточном -12..-13 градусов, Юго-восточном -11..-12 градусов, Южном -11..-12 градусов, Юго-западном -12 градусов, Западном -11..-12 градусов, Северо-западном -11 градусов.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -12..-13 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -11..-12 градусов. / meteonovosti.ru /