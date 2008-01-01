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6 февраля в Москве окажется самым холодным днем недели



ИА "Метеоновости" / 12:35 Понедельник, 5 февраля



Снежный циклон отступает на Прибалтику, атмосферное давление в столичной области активно растет. В центр России продолжит поступать холодный воздух, температура на высоте 1,5 км понизится до -18 градусов. При значительных прояснениях в облаках, воздух в ночь на 6 февраля остынет до -15..-17 градусов, и днем мороз до -11..-13 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется ниже нормы почти на 5 градусов.



В середине недели ночью еще морозно, до -13..-15 градусов, а днем -5..-7 градусов. И небольшой снег лишь местами.



К концу рабочей недели погоду станет определять западная периферия сибирского антициклона, вдоль которой с юга станут перемещаться атмосферные фронты. Они принесут новую порцию снега и повышение температуры, ночью-5..-10 градусов, днем -2..-7, что выше нормы на пару градусов. / meteonovosti.ru /



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