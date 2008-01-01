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Температура на ЕТР вновь бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 11:53 Понедельник, 5 февраля



Положительная аномалия температуры воздуха сохраняется на большей части ЕТР. Температура воздуха в центральных и южных областях превышает климатическую норму на 6-8, а в отдельных районах и на 10 градусов. Теплый воздух поступал сюда с южным циклоном. И снова были обновлены многолетние температурные максимумы. В Ельце воздух прогрелся до 3,8 градуса, в Тамбове до 4,2 градуса. В Воронеже +4,3 градуса, в Приморско-Ахтарске 12,5. А в Керчи дневной максимум составил 14,7 градуса. И такой "жары" здесь не было с далекого 1955 года, когда термометры показали 12,6 градуса.



Но уже 6 февраля в регионе начнется похолодание: скажется влияние тыловой части заполняющегося циклона. Температура воздуха понизится на 7-9 градусов. В некоторых районах вернется к привычным значениям, а где-то станет ниже климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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